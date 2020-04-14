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Ольга Голубовская в программе "HARD с Влащенко", – онлайн-трансляция

Ольга Голубовская dsnews.ua

Ведущий врач-инфекционист Минздрава ответит на все вопросы, которые волнуют зрителей

Сегодня, в 18:00, на телеканале ZIK транслируют программу "HARD с Влащенко".

В гостях у Наташи Влащенко будет член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, ведущий врач-инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.

Темы программы:

  • Динамика коронавируса в стране – грозит ли нам новый виток после пасхальных праздников?
  • Когда ожидать пик заболеваемости?
  • Будут ли массово тестировать украинцев?
  • Какие надежды на лечение по новым протоколам Минздрава?

Обо всем этом и не только – Ольга Голубовская в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня".

Прямую трансляцию можно посмотреть прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.

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программы канала ZIK

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