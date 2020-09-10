Оксана Деркач: Власть может запретить выборы в неблагоприятных для себя регионах

Оксана Деркач Фото из открытых источников

Власть может использовать эпидемию коронавирусной инфекции, как повод для отмены местных выборов в регионах, где фиксируется её низкая поддержка. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кандидат в мэры Полтавы Оксана Деркач.

"Местные выборы, если состоятся, покажут, кого люди реально поддерживают. Рейтинг провластной партии падает, и они пытаются демонстрировать свою силу, в том числе, и посредством борьбы с оппозицией. Я допускаю, что власть может использовать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом для отмены выборов в неблагоприятных для себя регионах. Но люди на местах ждут эти выборы! В Полтаве уже два года нет мэра, а горсовет раздирают политические баталии", - сказала она.

По словам Оксаны Деркач, решение о не проведении волеизъявления на Донбассе было принято из-за политической конъюнктуры.

"Провластная партия решила не проводить выборы там, где у них слабые позиции. И может запретить выборы и в других регионах. Они обещали мир на Донбассе, но люди гибнут, экономика не восстанавливается, инвестиции в воюющую страну не идут. В решении этих вопросов власть не продвинулась даже самую малость. ОП-ЗЖ предлагает свою концепцию по достижению мира, однако сейчас не только игнорируют наши предложения, но и пытаются преследовать оппозиционных лидеров, таких, как Виктор Медведчук - посредством уголовных дел", - отметила она.

Оксана Деркач также рассказала о настроениях в Полтаве: "Горожане не знают и не понимают реальной ситуации с коронавирусом: одни думают, что власть специально нагнетает ситуацию, другие опасаются, что реальные данные по заболеваемости скрывают. Но выборы нам остро нужны, городскую власть необходимо перезагрузить!" - подытожила она.