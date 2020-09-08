Оксана Деркач: Полтаве остро нужны выборы, и они должны пройти спокойно

Оксана Деркач Фото из открытых источников

Власть должна принять все меры по обеспечению безопасного волеизъявления на местных выборах 25 октября. Об этом в эфире телеканала ZIK заявила член партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ, кандидат в мэры Полтавы Оксана Деркач.

"Взрыв в офисе Полтавской горорганизации, прогремевший в результате заброшенной в окно гранаты, стал известен всей Украине. И это неприемлемо! Политическая борьба должна вестись в рамках закона, а такие методы - просто дикость! Власть должна сделать все по недопущению инцидентов, которые угрожают жизни и здоровью людей. Я надеюсь, что у всех, кто вступает в выборы в Полтаве, победит здравый смысл, и выборы пройдут спокойно", - сказала она.

Оксана Деркач также обратила внимание, что избирательная кампания в Полтаве уже стартовала.

"Активная агитация в городе начнётся после регистрации кандидатов, но некоторые партии уже запустили свою рекламу и на бордах и в соцсетях. Город готовится к волеизъявлению. На сегодня Полтава без городского головы, и здесь выборы остро необходимы. Также надо обновить депутатский корпус. И главное, что люди заинтересованы. Наша партия ОП-ЗЖ будет принимать участие в выборах, мы ведём достойную команду профессионалов. Наша цель - возродить город, создать уют и комфорт!" - отметила кандидат.