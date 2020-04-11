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Окружение Порошенко наживалось на войне, а окружение Зеленского - на коронавирусе, - Кузьмин

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Окружение бывшего президента Петра Порошенко наживалось на войне, а те, кто находится рядом с гарантом Владимиром Зеленским - на ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала NEWSONE.

По его словам, в сети люди неоднократно заявляли о вопиющих фактах увольнения медработников и изъянах реформы медицины Ульяны Супрун.

"Сеть забита кричащими фактами, когда врачи больниц просто указывают на вопиющие факты увольнения. Я буквально недавно получил письмо от группы врачей детского туберкулезного диспансера. С 1 апреля их увольняют и команда - выписать всех детей. Это вот реформа", - сказал Кузьмин.

Депутат добавил, что нынешнее правительство не обращает внимание на проблемы сферы медицины и наживается на украинских гражданах за счет ситуации с коронавирусом.

Напомним, недавно народный депутат Ренат Кузьмин сообщал, что опубликованные Кабмином постановления об усилении карантинных мероприятий могут быть сфабрикованными. 

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