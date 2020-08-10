Ограничивать волеизъявление части украинского народа – это антидемократическое решение, – Лазарев

Телеканал ZIK

Власть сделала деструктивный шаг, убежден политолог

Ограничивать волеизъявление части украинского народа – антидемократично, такой шаг является деструктивным, он потянет за собой ряд проблем.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил политолог Александр Лазарев.

Эксперт прокомментировал решение ЦИК об отмене местных выборов в отдельных территориальных общинах Донецкой и Луганской областей.

"Тут есть тонкая грань - грань идиотизма и возможности преступления закона. То есть фактически антиправовое решение, когда ограничивают, антидемократическое решение - ограничивать волеизьявление части украинского народа только по причине того (я не говорю сейчас об оффициальной аргументации, она любая может быть), что там нет электоральных симпатий "Слуги народа", это антидемократия. Почему? Смотрите, все очень логично. Люди, которые голосовали с юго-востока за Зеленского, за "Слугу народа", они, действительно, хотели, в первую очередь, мира и стабилизации экономического положения страны. Сейчас они массово, по электоральным подсчетам, показывают поддержку Виктора Медведчука и "Оппозиционной платформы - За жизнь". О чем речь? Разумеется, на местных выборах они тоже поддержат. По другим регионам юго-востока люди, которые, например, голосовали за новые лица, за новую политику, за посадку Порошенко, начинают поддерживать партию Шария. Мне интересно, они тоже там будут ограничивать или как? Этот шаг, который они сделали, очень деструктивный с точки зрения дальнострочной перспективы. Он тактически может что-то решить для них, но дальше вызовет массу проблем", – сказал Александр Лазарев.

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Напомним, в перечень общин, в которых, по мнению ЦИК, невозможно провести первые выборы депутатов и председателей 25 октября 2020 года, отнесено 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области, 8 — Северодонецкого и Щастинского районов Луганской области, а также часть избирательных участков Новоайдарской поселковой общины Щастинского района Луганской области.

В КИУ заявили, что законных оснований не проводить местные выборы в Луганской области нет.