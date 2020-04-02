Офис президента разработал концепцию оценки деятельности ОГА

Первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов Украинская правда

В ближайшее время концепция должна быть представлена Зеленскому и утверждена правительством

Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов заявил о разработке концепции оценки социально-экономического состояния областей и деятельности областных государственных администраций на основе максимально объективных количественных параметров. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"До сих пор у разных ветвей власти не было единой, понятной для всех и прозрачной системы оценки эффективности работы облгосадминистраций в тех сферах, в которых они имеют полномочия. Поэтому мы с помощью профильных специалистов и экспертов проанализировали все плюсы и минусы в их работе и разработали эту концепцию", - отметил Трофимов.

Он добавил, что эта концепция позволит сравнивать результаты деятельности ОГА в межрегиональном и временном разрезе.

"Сейчас существуют реальные полномочия ОГА, перечень которых определен законом Украины "О местные государственные администрации" и которые меняются нечасто. Но способы сбора, структурирования, передачи данных, собираемых государством, постоянно совершенствуются, а потому конкретные показатели оценки эффективности могут меняться достаточно часто для того, чтобы максимально полно использовать потенциал имеющихся данных", - пояснил Сергей Трофимов.

Заместитель руководителя ОПУ сообщил про двухуровневый индекс оценки деятельности ОГА.

"Мы выбрали двухуровневый индекс оценки деятельности ОГА, в котором верхний уровень будет рассчитываться по отраслевому принципу распределения полномочий, а нижний – на основе набора параметров для оценки деятельности в каждой отрасли, которые могут меняться по потребности", – подчеркнул Трофимов.

По его словам, в ближайшее время концепция должна быть представлена президенту Владимиру Зеленскому и утверждена правительством.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров планирует выделить деньги из резервного фонда госбюджета на ремонт здания Офиса президента.