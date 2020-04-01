Офис генпрокурора решил закупить 40 тысяч рулонов туалетной бумаги

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Офис генпрокурора объявил тендер на 390 тыс. гривен

В разгар коронавирусного карантина Офис генерального прокурора Украины объявил тендер по закупке туалетной бумаги и бумажных полотенец на 390 тыс. гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Отмечается, что тендер был объявлен 27 марта, а аукцион состоится 14 апреля.

Офис генпрокурора хочет купить 36 тыс. рулонов туалетной бумаги "Обухов", 900 упаковок (в упаковке 4 шт. - ред.) двухслойной туалетной бумаги DoDomy (в сумме 3,6 тысяч рулонов), 200 упаковок трехслойной туалетной бумаги Zewa Delux, 5,6 тыс. упаковок бумажных полотенец и 2 тыс. пачек салфеток.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины закупило у предпринимателей 120 сувенирных чашек и 125 пледов за более 1,5 тыс. грн за единицу.