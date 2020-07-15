Офис генпрокурора должна выплатить люстрованим около 50 миллионов, – Венедиктова

Ирина Венедиктова Фото из открытых источников

На сегодняшний день удовлетворено около 60 исков люстрованих

В судах сейчас находятся 1006 дел по искам бывших работников органов прокуратуры как в Офис генпрокурора, так и региональных прокуратур, и 676 из них касаются восстановления на работе в Офисе генпрокурора. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Укринформ.

"В судах сейчас находятся 1006 дел по искам бывших работников органов прокуратуры как в Офис генпрокурора, так и региональных прокуратур. В частности, 15 – о признании противоправными и отмене нормативно-правовых актов генпрокурора, 676 – это о восстановлении на работе в Офисе генерального прокурора. И 315 – о восстановлении прокуроров региональных прокуратур. При этом это не только восстановление на работе, это и возмещении морального вреда, непосредственно обяз’обязательства совершить определенные действия, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, то есть, это комплексные иски, которые будут иметь системные последствия", - сказала она.

Венедиктова сообщила, что суды уже рассмотрели 34 иски, "из них отказано в удовлетворении – 9, это о восстановлении в должности, удовлетворенно – 15 исков и взыскано в пользу истцов еще 4, 8 млн грн, то есть, эти средства уже ОГП должен выплатить".

"Кроме того, у нас есть вопрос люстрации. На сегодняшний день уже около 60 исков удовлетворено. "Полюстрованим" надо выплатить около 50 млн грн", - отметила генпрокурор.

Она уточнила, что по люстрованих прокуроров была создана отдельная комиссия, которая будет заниматься переатестацией только люстрованих прокуроров, причем, она была создана по тем же критериям, как и другие комиссии.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что возобновление лиц, которые остались без работы вследствие люстрации, станет большим напряжением для бюджета, что просто этого не выдержит.