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Официально: Разумков созывает внеочередное заседание ВР на 16 апреля

Дмитрий Разумков Новое время

Оно начнется в 13:00

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Верхновной Рады 16 апреля.

Соответствующее распоряжение появилось на сайте ВР.

"В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 13 часов 16 апреля 2020 года", - говорится в нем.

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Напомним, ранее стало известно, что именно будут рассматривать на внеочередном заседании Рады.

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