Очередной скандал с участием Саакашвили подтолкнул Офис президента к идеи ввести уголовную ответственность за прослушку чиновников

Михаил Саакашвили Twitter

На фоне недавнего скандала с участием главы исполкома Нацсовета реформ Михеила Саакашвили глава Офиса президента Андрей Ермак инициировал привлекать к уголовной ответственности тех, кто окажется причастным к обнародованию тайных разговоров между украинской и зарубежной политической элитой. Об этом в блоге для Корреспондент сообщил Кирилл Киквидзе.

"Наши источники в ОП утверждают, что идея Ермака возникла после скандала с участием Михеила Саакашвили. На днях двое журналистов – Валерий Товмач и Олег Дейнека – провели пресс-конференцию и подали заявление на имя генпрокурора, главы СБУ и МВД, словом, привлекли к себе внимание всей пишущей братии и силовой верхушки. Согласно собранным ими данным, Михаил Саакашвили скрыл информацию о готовящемся покушении на убийство, а также сотрудничает с иностранной агентурой", – отметил блогер.

По его словам, Товмач и Дейнека узнали о том, что на родине Саакашвили может появиться новый лидер оппозиции - журналист Георгий Габуния.

Отмечается, что в поддержку Габуния, который тесно связан с Саакашвили, развернули целую кампанию не только в Грузии, но и за рубежом, в частности – в Украине и на постсоветском пространстве. Киквидзе добавил, что поначалу Товмач и Дейнеки не придали значения планам Габуния и не восприняли его всерьез, но позже поменяли свое мнение.

"Буквально две недели назад нам стало известно, что грузинская служба безопасности в тесном сотрудничестве с украинскими спецслужбами предотвратила покушение на убийство... всё того же молодого журналиста, несостоявшегося лидера оппозиции Георгия Габуния!", – сообщили Товмач и Дейнека.

По словам блогера, об этом написали и украинские, и грузинские, и российские медиа.

"Мы обвиняем Михаила Саакашвили в сокрытии информации о готовящемся покушении на убийство и в сотрудничестве с иностранной агентурой!", – заявили журналисти.

Киквидзе убежден, что журналист, тесно связанный с Михаилом Саакашвили, планирует беспрецедентную международную медийную кампанию для создания собственной узнаваемости. По его словам, убийство Георгия Габуния в Грузии вызовет негодование, протесты, а возможно, и политическую дестабилизацию.

"А теперь представим международный резонанс этого события в случае, если бы Габуния успели "раскрутить"! При этом Михаил Саакашвили прекрасно знал о готовящемся покушении. Еще бы ему не знать, если, по словам Товмача и Дейнеки, он и был его автором. Откуда это известно? Да все оттуда же – из подслушанных разговоров", - отметил блогер.

По его словам, речь идет о телефонных переговорах Михаила Саакашвили и объявленного в розыск Интерполом, бывшего генпрокурора Грузии Зураба Адеашвили.

Кроме этого, после покушения на Габуния, Нико Гварамия, руководитель телеканала, где работает Габуния, на брифинге заявил, что знал заранее о готовящемся покушении на своего сотрудника.

"В телефонном разговоре Адеашвили и Саакашвили последний негодовал, поскольку Гварамия проговорился о своей осведомлённости по поводу готовящегося убийства, чем фактически подставил своего босса, то есть самого Саакашвили", – резюмирует Дейнека.

Ссылаясь на источники в ОП Киквидзе также заверил, что, узнав об этом Владимир Зеленский решил уволить Саакашвили с поста главы Нацсовета реформ, но глава ОП Ермак поспособствовал тому, чтобы снять вопрос отставки с повестки дня.

"А уже буквально на следующий день Ермак выступил со своей инициативой, речь о которой шла выше. Ради сохранения синекуры для Михо, в котором почему-то очень заинтересованы определенные лица, Ермак готов ввести уголовную ответственность за обнародование компромата, пожертвовать свободой слова и в очередной раз пригрозить расследователям тюрьмой", - добавил Киквидзе.

Напомним, на прошлой неделе глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что в ОПУ готовят новый законопроект, предусматривающий наказание за публикацию секретных разговоров чиновников. Он заявил, что идея ввести уголовную ответственность за публикацию прослушек чиновников не угрожает свободе слова, а призвана защитить иностранных партнеров во время их разговоров с украинскими топ-чиновниками.