Очередной шаг в сторону наступления на свободу слова, – Власенко о наказании за публикацию тайных разговоров чиновников

Сергей Власенко Скриншот видео

Нардеп также напомнил о законопроекте о медиа, который поддержал профильный комитет ВРУ

Инициатива о наказании за публикацию тайных разговоров чиновников – это очередной шаг в сторону наступления на свободу слова.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Батькивщина"), заместитель председателя партии "Батькивщина" Сергей Власенко.

Ведущая главного политического ток-шоу Наташа Влащенко напомнила о законодательной инициативе, которая будет предусматривать наказание за публикацию тайных разговоров чиновников – о подготовке проекта закона сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью "Washington Post". Она поинтересовалась у Сергея Власенко, как это может коррелироваться со свободой слова.

"Никак. Это очередной шаг в сторону наступления на свободу слова. Я подчеркиваю – это очередной шаг, потому что вы знаете, что вчера профильный комитет одобрил закон "О медиа", – заявил Сергей Власенко.

Нардеп считает, что такие шаги свидетельствуют о политике сворачивания свободы слова в Украине.

Как сообщалось, Национальный союз журналистов Украины требует снять с рассмотрения законопроект "О медиа" из-за системных угроз свободе слова.

Несмотря на это, профильный комитет парламента поддержал законопроект о медиа.