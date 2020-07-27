Обстрелы на Донбассе не несут системного характера, прекращение огня работает, - ОП

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

В ОПУ подчеркнули, что единичные обстрелы - распространенные случаи в зоне боевых действий

Несмотря на обстрелы, которые произошли сегодня, 27 июля, режим прекращение огня на Донбассе работает. Новые обстрелы не несут системного характера. Об этом заявили в пресс-службе Офиса президента Украины "РБК-Украина".

В Офисе президента Украины отметили, что единичные обстрелы, которые происходят на Донбассе после наступления режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, - это распространенные случаи в любой зоне военных действий.

"Они не несут системного характера, прекращение огня работает. Хотя это сложный процесс", - отметили в ОПУ.

Кроме того, вице-премьер-министр Украины, заместитель главы делегации Украины на переговорах в Минске Алексей Резников считает, что еще рано говорить о нарушении перемирия на Донбассе.

"Сейчас всех беспокоит информация о том, что якобы имели место выстрелы. Точное подтверждение, какие и где, ждем. Но я бы предложил говорить о том, что это не означает нарушения перемирия, это означает, что есть факты нарушений, и об этом, в том числе, именно и идет речь в дополнительных мероприятиях, которые были согласованы на Трехсторонней контактной группе недавно", - сказал он.

Резников пояснил, что выстрелы именно предусмотрены как "случай, который подлежит расследованию, или привлечению к дисциплинарной ответственности, если это злонамеренное нарушение".

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Напомним, 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции была достигнута договоренность о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.