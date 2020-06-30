Общество не хочет воспринимать ни извинений, ни объяснений Третьяковой,– политический эксперт

Телеканал ZIK

Единственным логичным шагом со стороны "слуг народа" будет проект постановления об увольнении Третьяковой с должности руководителя комитета Рады

Поскольку народная депутатка Галина Третьякова долго молчала, негатив накапливался, и общество уже не готово воспринимать ни ее объяснений, ни извинений относительно того, что она хотела сказать на самом деле.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил политический эксперт Николай Мельник, комментируя скандальное заявление председателя Комитета ВРУ по вопросам социальной политики в отношении "некачественных детей".

"Общество не воспримет уже извинений. На пятый день она написала пост, извинилась, поставила галочку, но общество уже не готово было ее слышать. Если бы она на начала тушить этот "пожар" для того, чтобы объяснить, что я хотела сказать вот так просто не получилось, то это одно дело. А поскольку она молчала, то, непосредственно негатив накапливался, и общество не готово воспринимать ни ее объяснений, ни извинений относительно того, что она хотела сказать на самом деле", – заявил политический эксперт

Поэтому, считает Николай Мельник, единственным логичным шагом со стороны "слуг народа" будет проект постановления об увольнении Третьяковой с должности руководителя комитета Совета.

"За этот проект постановления можно голосовать, можно не голосовать, но "Слуга народа" имеет сейчас технически убрать этот негатив", – сказал эксперт.

Напомним, народный депутат фракции "Слуги народа", председатель комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.

Учитывая это, постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин требует отставки нардепа.

Как сообщают СМИ, президент Украины Владимир Зеленский требует от Галины Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам соцполитики за скандальные высказывания.