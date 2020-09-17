Общественные организации обнаружили масштабные злоупотребления депутатскими полномочиями в Запорожской области

В Запорожской области выявили злоупотребление депутатскими полномочиями Фото из открытых источников

Общественные организации выявили масштабные злоупотребления депутатскими полномочиями в Запорожской области. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщили члены политической партии "Братство", передают "Украинские новости".

Заинтересованность выполнения депутатами Запорожья и области своих полномочий обусловили очередные выборы.

"Братство" отмечает, что в Запорожье и области существует масштабная проблема с хищением денежных средств депутатских фондов. По мнению политической партии, такая коррупционная составляющая обусловлена тем, что на государственном уровне не урегулирован порядок контроля над фактическим получением гражданами средств. А вся ответственность за рациональное распоряжение депутатским фондом, который формируется за счет коммунальных средств, лежит исключительно на самих депутатах.

Указанные факты, разводя руками, подтверждают в телефонном разговоре и секретарь Запорожского городского совета Руслан Пидорич и заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов власти Валентина Малыш, и руководитель учреждения-распорядителя бюджетными средствами КУ "Компьютерный информационно-вычислительный центр" Запорожского областного совета Сергей Коломоец.

Члены политической партии отмечают, что такие факты уже будут предметом журналистского расследования, в частности программы 5 канала "Особый взгляд". В расследовании журналистами был освещен факт якобы выделения в 2016 году материальной помощи примерно 200 лицам, которые в ней нуждались. Комично, но даже те лица, которые непосредственно были помощниками указанных местных депутатов, отрицают факт получения таких выплат. Соответствующий комментарий дал журналистам помощник депутата Запорожского городского совета Михаила Прасола.

То есть схема хищения оказалась на удивление простой и осуществлялась через подделку заявлений лиц, нуждающихся в материальной помощи. Фактически, после принятия решения о выделении средств депутатами областного и городского советов, деньги получали лица, подчиненные депутатам-руководителям преступной сделки, а не люди, которые в них действительно нуждались, отмечают в "Братстве".

Члены партии отмечают, что документы составлялись от имени разных депутатов, однако в частной беседе некоторые из них, в частности Сорт Артур Анатольевич, бывший депутат Запорожского областного совета и Чередниченко Станислав Викторович, депутат Запорожского областного совета, отметили, что не имеют представления о выделении от их имени денежных средств в 2016 году, а потому допускают, что их подпись мог быть просто поддельным.

Подобная проблема является долговременной и глобальной, и не ограничивается преступным присвоением материальной помощи нуждающимся. Так, в заявлении партии есть ссылка на расследование ОО "Народная защита", которой осуществлялся анализ выделения материальной помощи за 2017-2018 г. и установлены вопиющие факты. По утверждениям активистов, материальная помощь выделялась одним и тем же лицам, которые вообще не имели об этом представление. Дошло до того, что один из получателей такой помощи, Леонид Томилин, случайно узнал, что был адресатом материальной помощи 44 раза на сумму 112 800,00 грн.. В разговоре с активистами, господин Леонид опроверг факт получения такой многочисленной помощи и назвал этот случай спекуляцией на человеческом горе.

Привлекает внимание и тот факт, что Ярослав Гришин является одним из депутатов, что выплатили одну из крупнейших единовременных сумм материальной помощи. При этом, именно функционеров его юридической компании "Гришин и партнеры" обвиняют в организации выплат за счет депутатских фондов. Их причастность подтверждает также и Гатунок Артур, который отметил, что Гришин предлагал ему объединить фонды и осуществлять выплаты от его имени без его ведома, но им такое предложение было отклонено.

Бывшие работники совета отмечают, что злоупотребление местными депутатами своими полномочиями были и есть сейчас, а схема по хищению средств является масштабной и продолжающейся. В частности, бывший бухгалтер фонда поддержки граждан, нуждающихся в неотложной помощи Алла Смола отмечает, что факты хищения депутатами Запорожского городского и Запорожского областного советов многочисленны.

Сейчас политической партией "Братство" были поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы.