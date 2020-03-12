ОБСЕ зафиксировала увеличение числа жертв конфликта на Донбассе
Организация призвала стороны придерживаться обязательства о соблюдении режима полного прекращения огня
Вызывает тревогу рост напряженности на линии соприкосновения и значительное увеличение числа жертв конфликта на Донбассе.
Об этом заявила спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау, передает российское издание Риа-Новости.
По ее словам, за последние две недели их количество достигло девяти, что составляет более трети гражданских жертв в этом году.
"Это абсолютно недопустимо", - отметила она во время общения с журналистами.
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Хайди Грау призвала стороны соблюдать обязательства о соблюдении режима полного прекращения огня.
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Напомним, ранее сообщалось, что в ОБСЕ анонсировали создание специального совета для урегулирования ситуации на Донбассе.