ОБСЕ зафиксировала увеличение числа жертв конфликта на Донбассе

Организация призвала стороны придерживаться обязательства о соблюдении режима полного прекращения огня

Вызывает тревогу рост напряженности на линии соприкосновения и значительное увеличение числа жертв конфликта на Донбассе.

Об этом заявила спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау, передает российское издание Риа-Новости.

По ее словам, за последние две недели их количество достигло девяти, что составляет более трети гражданских жертв в этом году.

"Это абсолютно недопустимо", - отметила она во время общения с журналистами.

Хайди Грау призвала стороны соблюдать обязательства о соблюдении режима полного прекращения огня.

Напомним, ранее сообщалось, что в ОБСЕ анонсировали создание специального совета для урегулирования ситуации на Донбассе.