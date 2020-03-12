live
Новости » Политика Читати новину українською

ОБСЕ зафиксировала увеличение числа жертв конфликта на Донбассе

Организация призвала стороны придерживаться обязательства о соблюдении режима полного прекращения огня

Вызывает тревогу рост напряженности на линии соприкосновения и значительное увеличение числа жертв конфликта на Донбассе.

Об этом заявила спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау, передает российское издание Риа-Новости.

По ее словам, за последние две недели их количество достигло девяти, что составляет более трети гражданских жертв в этом году.

"Это абсолютно недопустимо", - отметила она во время общения с журналистами.

Новости по теме: Спрашивали о НАТО – рассказал о Донбассе: Сивохо назвал вооруженный конфликт на востоке Украины "внутренним"

Хайди Грау призвала стороны соблюдать обязательства о соблюдении режима полного прекращения огня.

Новости по теме: США в ОБСЕ: Для мира на Донбассе Россия должна проявить такую же политическую волю, как Украина

Напомним, ранее сообщалось, что в ОБСЕ анонсировали создание специального совета для урегулирования ситуации на Донбассе.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Со мной никто не связывался: Украинка, которая осталась в Ухани из-за собаки, заявила, что о ней забыли Аваков в Раде отчитался о ситуации в Новых Санжарах СБУ вызывает на допрос поселкового главу Новых Санжар Этот мир спасет любовь: Эвакуированным из Ухани передали партию презервативов

программы канала ZIK

Кризис на пороге. Закон о языке. Решение правительства относительно карантина | Ток-шоу
Евгений Червоненко | Госрезервы. Рынок земли. Языковой вопрос | Ток-шоу
Макс Бужанский | HARD с Влащенко | 11.03.20
Народ против | Отставка Гончарука и Рябошапки. Правительство Шмыгаля | 05.03.20
Переговоры с Россией: Когда ожидать мира? Режим повышенной безопасности в Киеве | Ток-шоу
На поклон к МВФ. Языковые баталии. Эпидемиологические мероприятия в Украине | Ток-шоу