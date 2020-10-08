ОБСЕ готова быть посредником, но не арбитром на Донбассе, - глава миссии в Украине

По словам главы СММ ОБСЕ, миссия может поддержать дальнейшую координацию между сторонами, если стороны этого попросят

"СММ может поддержать дальнейшую координацию между сторонами в рамках своей функции содействия диалогу, если стороны этого попросят. Однако СММ не может стать арбитром", - подчеркнул Чевик.

Он напомнил, что ряд мер, согласованных Трехсторонним контактной группой 22 июля, все еще остается нереализованным.

"Недавнее снижение уровня насилия на Донбассе, после принятия ТКГ дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, еще раз демонстрирует, что при наличии политической воли можно достичь конкретных результатов на местах. После начала действия дополнительных мер 27 июля ни один гражданский не был убит или ранен в результате обстрелов или перестрелок", - отметил председатель СММ ОБСЕ.

Яшар Чевик также проинформировал, что до сих пор остаются ограничения, наложенные на линии соприкосновения незаконными вооруженными формированиями, что существенно препятствует перемещению миссии в районы, не контролируемые правительством Украины.

"Этот факт, а также постоянные ограничения свободы передвижения, преимущественно в неподконтрольных правительству районах, и обстрелы и "глушение" беспилотников, значительно ограничивает возможности миссии по мониторингу и отчетности о ситуации безопасности", - резюмировал глава СММ в Украине.

Напомним, 10 сентября должно было состояться инспектирование украинских позиций вблизи шумов на Донбассе.

Однако, в день, когда должна была пройти проверка, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что инспекция украинских позиций вблизи Шумов на Донбассе перенесена поскольку представители НВФ выдвинули новые требования.

Впоследствии, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников обвинил Россию в срыве инспекции СММ ОБСЕ серой зоны в поселке Шумы Донецкой области.