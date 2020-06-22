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Обращение Рената Кузьмина о национальной идее уже поддержали ряд общественных деятелей

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Обращение народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Рената Кузьмина о проведении общественной дискуссии о создании новой национальной идеи уже поддержал ряд общественных деятелей.

Так, заслуженная артистка Украины Любовь Титаренко считает, что Украина не летит в пропасть, а уже давно пребывает в пропасти.

"А если взять творческую интеллигенцию, научную интеллигенцию, и обычных людей, мы просто не выживаем. Полностью разрушена экономика, нет медицины, нет образования. У детей забирают последнее. Мы должны объединить всех лидеров во имя Украины, во имя украинской национальной идеи", - добавила Титаренко.

"У нас в 90-е закончилась национальная идея, при которой жили 70 лет. После нее никакая другая выработана не была. Разумеется, национальной идеей определенного класса стала идея зарабатывания денег, от нее уже началась госизмена, бандеризация общества, использование Украины в целях заработка западных государств. И пока наша страна, пока наши граждане, пока мы с вами, особенно интеллектуальная интеллигенция, не начнет заниматься, не начнет вырабатывать (новую национальную идею), до тех пор нас будут использовать в своих целях", - отметил политолог Александр Лазарев.

Напомним, что Ренат Кузьмин выступил с инициативой объединить всех небезразличных украинцев для работы над планом будущего нашей страны, включающего разработку новой национальной идеи для Украины.

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