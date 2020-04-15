Оборонные закупки и регламент: Стало известно о повестке дня внеочередного заседания Рады

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На заседании планируется в целом принять три закона

Верховная рада на внеочередном заседании в четверг, 16 апреля, рассмотрит всего пять вопросов. Об этом изданию РБК-Украина сообщил источник во фракции "Слуга народа".

По его словам, повестка дня внеочередного заседания уже утвержден. Так, на заседании планируется в целом принять три закона.

В частности, во втором чтении будет рассматриваться проект изменений в регламент №1043, а также законопроекты "Об оборонных закупках" и внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине" №2653. В первом чтении депутаты рассмотрят проект №2654 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей.

Кроме того, парламент рассмотрит вопрос ратификаций.

"Проект о ратификации соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком" №0034", - запланировано в повестке дня.

Отмечается, что внеочередное заседание Верховной рады состоится в четверг, 16 апреля. Его начало запланировано на 13:00. В ходе заседания нардепы должны рассмотреть изменения в Регламент.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля, его инициирует президент Владимир Зеленский.