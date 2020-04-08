Обман избирателей – это начало развала партий власти, – Владимир Кацман об обещаниях "слуг народа"

Политический эксперт Владимир Кацман Фото из открытых источников

"Партия, которая начала и продолжает свою деятельность с обмана избирателей, обречена"

Партийные структуры в Украине лишены ответственности перед избирателями, однако обман граждан – это начало развала партий власти.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Эксперт напомнил, что ранее в партии "Слуга народа" обещали проходить проверку на полиграфе, впоследствии обещали передать государственное финансирование медикам.

"Партия, которая начала и продолжает свою деятельность с обмана избирателей, из того, что говорит, но не делает, обречена эта партия... Ни одна из партий власти, которая была в свое время за все эти годы независимости, не имела какого-то успешного результата. Все партии власти, все структуры, которые были провластными политическими структурами..., все они были обречены на развал, шатание, на такую "колотнечу", которая с ними происходит", – заявил Владимир Кацман.

Политический эксперт продолжил: "Это, к сожалению, такая украинская традиция. Не избежит ее и "Слуга народа". Мы видим, как "колбасит" эту партию, как внутри партии подаются правки на законопроект, который поддерживает эта же партия, как внутри партии есть 15 групп, которые разбили этих депутатов и пытаются ими управлять, как эта партия имеет разных людей. Она уже изгоняла из своего состава Скороход и Полякова. То есть мы наблюдаем, что партийные структуры у нас, к сожалению, лишены ответственности перед избирателем. Наш избиратель такой сердобольный, что он постоянно прощает этим партиям мелкие пакости и мелкие прегрешения, мелкий обман. Самое главное - он прощает мелкий обман себя. И вот этого допускать нельзя. Начинать надо с первого обмана. Как только первый раз партия обманула, как только не наказала "кнопкодавов", как только все не прошли полиграф, как только не перечислила деньги (хотя обещала - ее ж никто за язык не тянул, эту партию, сами же предложили) - вот это начало конца, начало развала этой политической силы".

Напомним, ранее Владимир Кацман заявлял, что, когда премьер-министр Денис Шмыгаль пришел к власти, он сделал заявление, что правительство найдет механизмы для компенсации хотя бы части коммунальных платежей для украинцев. Такое обещание прозвучало, однако ни механизма, ни понимания, какую часть государство планирует компенсировать, до сих пор нет.