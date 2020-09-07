Об отставке правительства будет решать не парламент - там эту идею просто выполнят, - Виктор Черный

Народный депутат (фракция "Оппозиционный платформа – За жизнь") Виктор Черный Фото из открытых источников

"Слуги народа" возьмут под козырек и просто проголосуют, заявил народный депутат

Поскольку "слуги народа" выполняют все, что им говорят из Офиса президента, об отставке Кабмина будет решать не парламент, там эту идею просто выполнят.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктор Черный.

"Никто не думает о своем будущем, я имею в виду фракцию партии "Слуга народа". Фактически никто не формирует позицию большинства. Сегодня фракция партии "Слуга народа" четко исполняет команды Офиса президента. Поэтому будет или не будет отправлен этот Кабинет министров в отставку, будет решено не в парламенте. Парламент эту идею просто выполнит, возьмет под козырек и просто проголосует", – сказал гость студии.

Парламентарий убежден, что правительство таки отправят в отставку, ведь с самого начала оно было предназначено "на заклание", поскольку нет утвержденной программы. Виктор Черный убежден, что отставка Кабмина может состояться до местных выборов, 15-20 октября, для того, чтобы власть могла показать волю и "сильную руку", то есть, чтобы можно было это использовать как избирательную технологию.

Как сообщали, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов может стать новым генеральным прокурором, а действующая глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова может стать министром юстиции.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что министров экономики и финансов вскоре могут отправить в отставку.