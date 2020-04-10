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ОАЭ передадут Украине 10 тонн гумпомощи для борьбы с коронавирусом

Глава МИД сообщил, что в помощи будут комбинезоны, маски и санитайзеры

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Объединенные Арабские Эмираты передадут Украине 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Об передает "РБК-Украина".

Глава МИД сообщил, что в помощи будут комбинезоны, маски и санитайзеры.

"Сейчас в ОАЭ готовится самолет, который доставит 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Эта гуманитарная помощь включает комбинезоны, медхалаты, перчатки, бахилы, маски и санитайзеры. Вчера мы до двух часов утра занимались вопросом этого рейса, чтобы он состоялся", - проинформировал Кулеба.

Напомним, в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.

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