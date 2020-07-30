О правах граждан власть думает в последнюю очередь, – Лесик о выборах на Донбассе

Андрей Лесик inlviv.in.ua

В стране не будет происходить ничего положительного, если не будет мира, констатировал политик

Для выполнения Минских соглашений еще в этом году должны были состояться, в том числе и местные выборы на неподконтрольной правительству территории, но даже на подконтрольных территориях выборов не будет.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил председатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Харькове Андрей Лесик.

"Граждане Украины, которые живут на территории Украины, имеют и должны иметь право на то, чтобы высказывать свою позицию, отдавать голос за того или иного человека. Те же самые выборы, например, в Верховную Раду, которые проходили, они проходили, наверное, не везде. Но, скажем, власть выбирает для себя тот путь, который ее в наибольшей степени устраивает, поэтому о правах граждан думают в последнюю очередь. И на самом деле, что бы там не происходило, кардинальных изменений, мы видим, в лучшую сторону, к сожалению, не происходит. Не выполняются Минские соглашения и нет того пыла, желания установления мира в нашем государстве. Все остальное - это второстепенное", – отметил политик.

Андрей Лесик подчеркнул, что без урегулирования конфликта на Донбассе в Украине не будет экономического роста.

"Вопрос экономического роста нашей страны тоже важен, но ничего не будет происходить позитивного в нашей стране, если не будет решен вопрос мира и урегулирования конфликта на Донбассе исключительно мирным путем. Для того, чтобы выполнять Минские соглашения, еще в этом году должны были проходить, в том числе и местные выборы на территории, неподконтрольной Украине, но мы видим, что даже на подконтрольных территориях эти выборы под большим вопросом, их просто не будет", – сказал Андрей Лесик.

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что, вычеркнув население Донбасса и Крыма из списков избирателей, власть имеет численное преимущество. По его словам, именно по этой причине ни прежний президент Петр Порошенко, ни нынешний глава государства Владимир Зеленский не собираются приобщать к выборам Донбасс, потому что они потеряют власть, если эти территории будут голосовать.

Также ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины поддержала постановление №3809, назначив местные выборы на 25 октября 2020 года. За соответствующий документ проголосовали 326 народных избранников.

Согласно принятому постановлению, местные выборы 25 октября не состоятся в оккупированном Россией Крыму и на неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. Их назначат отдельным законом после прекращения российской агрессии и вывода незаконных вооруженных формирований.