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Нынешний Кабмин представляет интересы олигархов, - Бурмич

Анатолий Бурмич Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Народный депутат партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Анатолий Бурмич охарактеризовал нынешнюю украинскую власть как зависимую от внешнего управления. Нардеп также заявил, что государственное управление тесно связано с олигархами, имеющими активы в Великобритании.

"Что представляет собой сегодня Украина и действующая власть? Сегодня президента окружают и опекают два олигарха Ахметов и Пинчук. Их семьи и они давно проживают в Лондоне, прибыль от бизнеса в Украине находится в банках мировой финансовой столицы, бизнес управляется выпускниками Оксфордов и Гарвардов. Эти украинские "патриоты" владеют половиной медиапространства Украины, являются, как говорят, счастливыми обладателями паспортов Великобритании. Сегодняшний Кабмин Украины возглавляет представитель бизнеса Ахметова, а весь Кабмин это практически ставленники наших новоявленных английских олигархов. Лояльны к туманному Альбиону и в Верховной Раде большая часть "слуг народа", "Голос", "Батькивщина", да и как мы знаем, дети экс-президента Порошенко тоже грызут гранит науки в Англии", - высказался Бурмич.

Он также упомянул о возможности создания британских военных баз в Очакове. По его мнению, Лондон делает всё возможное, чтобы усилить своё влияние в Украине.

"Чего же тогда удивляться, что наш, а может уже не наш, президент хочет строить военную базу в Очакове. Ответ прост – английский бизнес английских олигархов, антиукраинское медиапространство, проанглийскую власть должны защищать английские десантники. Великобритания морская держава и что бы держать колонии в узде им нужны выходы к морю, вот потому они будут все делать чтобы не допустить укрепления действительно патриотических проукраинских сил в Николаевской и Одесской областях, что мы сегодня и наблюдаем", - написал политик.

По мнению Бурмича, при текущей власти украинцам не стоит ждать подвижек по вопросам мира на Донбассе, экономики или снижения тарифов. Анатолий Бурмич добавил, что в отставку проолигархические режимы тоже идти не собираются.

"Я не думаю, что нам стоит ожидать отставки проахметовского или пропинчуковского Кабмина, а будущую коалицию в Верховной Раде я вам приблизительно нарисовал. Нам не стоит ожидать подвижек к миру на Донбассе, каких-то шагов по возрождению экономики, снижения тарифов от этой власти. Но это они так планируют и думают, что поймали Бога за бороду. Хочу всем напомнить, что есть еще мы — патриотическая, проукраинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь", есть свободолюбивый народ Украины, наконец медведь, уставший от ожиданий заблудившегося в тумане ежика, может двинуться на его поиски и, я уверен, найдет и спасет своего друга", - подытожил депутат.

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