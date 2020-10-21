"Нужно уже принимать решение": Премьер призвал регионы подавать предложения о развертывании мобильных госпиталей

Премьер-министр Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Премьер подчеркнул, что в ближайшие недели возможен существенный рост больных во Львовской области

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал руководителей областей начать подавать предложения о развертывании мобильных госпиталей и увеличении коечного фонда. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Премьер подчеркнул, что согласно расчетам СНБО, в ближайшие недели возможен существенный рост заболеваемости COVID-19 во Львовской области.

"Надо уже принимать решение о перепрофилировании больниц. Предоставляйте предложения о развертывании мобильных госпиталей и просчетах, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и к концу месяца 80% койкомест должны быть обеспечены подачей кислорода", - сказал Шмыгаль.

Вместе с тем он поручил председателям Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской ОГА и КГГА проводить на регулярной основе заседания комиссий ТЭБ и ЧС совместно с органами местного самоуправления.

Напомним, по состоянию на утро 21 октября в Украине диагностировали 315 826 случаев коронавирусной болезни COVID - 19, за минувшие сутки обнаружили рекордное количество больных-6719.