Нужно держать баланс: Арахамия объяснил, стоит ли выгонять из монобольшинства за скандалы

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия Фото из открытых источников

По словам нардепа, СН "в определенной степени на политической растяжке"

Народные депутаты фракции "Слуга народа" не смогут нормально голосовать, если за скандалы их будут выгонять из фракции. Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил председатель фракции СН Давид Арахамия.

"Мы в определенной степени на политической растяжке. Каждый раз, когда кто-то что-то делает, журналисты, общественность говорят: давайте выгоним его из фракции. Для меня же народный депутат — это на длинной дистанции какое-то количество голосований, это могут быть очень важные и системные для страны законы.

Только из-за того, что была какая-то выходка или микроскандал - если мы будем расставаться с этими людьми, то в конце действительно не сможем ничего принимать, у нас не будет для этого достаточной политической воли. Поэтому нужно держать этот баланс. С другой стороны — не реагировать нельзя", - сказал Арахамия.

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Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро опубликовало материалы относительно передачи части взятки народному депутату Александру Юрченко из фракции "Слуга народа", а также призвало генерального прокурора подписать подозрение нардепу.