Украине нужен Крым, а не компенсация за территорию, - Кулеба

Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Требование компенсации повредит стратегии о незаконной оккупации территории

Украине не нужна компенсации от Российской Федерации за оккупированный Крым, ей нужен сам полуостров. Об этом в интервью "Крым.Реалии" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"А вы хотите, чтобы мы признали незаконной оккупации, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа - заплатите деньги и все будет нормально? Нет! Стратегия совсем другая. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация", - сказал Кулеба.

По словам министра, требование компенсации повредит стратегии о незаконной оккупации территории.

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Напомним, ранее постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич заявил, что сейчас 94 украинские политзаключенные находятся на территории временно оккупированного Крыма и Российской Федерации.