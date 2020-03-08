Новый министр финансов рассказал, какую зарплату будет получать на новой должности

Игорь Уманский Фото из открытых источников

Чиновник не новый человек в Минфине - до назначения он был исполняющим обязанности министра

Новый министр финансов Игорь Уманский заявил, что будет получать около 40 тысяч гривен зарплаты.

Об этом он сказал во время программы "Свобода слова" на канале "Украина".

"Это будет около 40 тысяч гривен", - отметил министр.

Также Уманский отметил, что бюджет – это перераспределение средств, которые платят налогоплательщики государству.

По его словам, недовыполнение бюджета касается не только января и февраля, а и конца прошлого года.

Глава Минфина добавил, что подход правительства в этом вопросе будет простым и понятным и предупредил, что правительство будет бороться с недобросовестными налогоплательщиками, которые используют различные схемы и не доплачивают в госбюджет немалые суммы средств.

Уманский подчеркнул, что таможня и налоговая – это сообщающиеся сосуды и что у них общие базы данных и совместная ответственность.

"Ни для кого в стране не секрет – это проблемы и схемы с начислением налога на добавленную стоимость. Они связаны как с проблемами в работе таможни, налоговой, а также с контрабандой. Кто-то смотрит на таможню, кто-то – на налоговую. Здесь выполняется, здесь не выполняется. Нужно понимать простую вещь – на этих администраторов нужно смотреть комплексно. Если на таможне не добрали, то это должна добрать налоговая при реализации этих товаров", - пояснил он.

Напомним, 4 марта, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 353 голосами "за" отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Сразу после этого, парламент избрал новым премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля.

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Кроме того, Верховная Рада 277 голосами проголосовала за новый состав Кабинета министров.

Со временем новый премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, когда правительство будет полностью сформировано.