В Раду внесли постановление о назначении нового министра финансов: Что о нем известно

Сергей Марченко Корреспондент

С 2016 до 2018 года кандидат работал заместителем министра финансов

Новым возможным кандидатом на должность министра финансов Украины является бывший заместитель главы Администрации президента Сергей Марченко. Соответствующее постановление появилось на сайте ВР.

По информации ОД "Честно", в 2019 году он баллотировался в Верховную Раду под номером 7 в списке партии "Украинская Стратегия Гройсмана".

В 2018-2019 годах занимал должность заместителя Главы Администрации президента Украины. С 2016 до 2018 года работал заместителем министра финансов.

До того был экспертом в Bendukidze Free Market Center и академическим директором совместной программы "KSE" и "GIZ" в 2015-2016 годах "Лидерство в государственных финансах".

В начале 2016 года возглавлял Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабмином Украины в Минздраве и входил в состав коллегии министерства.

Принимал участие в разработке Бюджетного кодекса Украины, который был принят в 2014 году. С 2011 года работал в Координационном центре по внедрению реформ при президенте Украины.

С 2002 года работал на различных должностях в Министерстве финансов Украины, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабмина.

Окончил Академию Государственной Налоговой Службы Украины по специальности "управление государственными финансами". Кандидат экономических наук.

Ранее народный депутат Ирина Геращенко 29 марта сообщила, что глава Министерства здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку.