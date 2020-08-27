Новый глава "Укрзализныци" рассказал, что хочет изменить в компании

Владимир Жмак Фото из открытых источников

Чиновник намерен разделить УЗ на четыре бизнес-единицы

Новоназначенный руководитель "Укрзализныци" Владимир Жмак рассказал, что хочу реформировать компанию и разделить ее на четыре бизнес-единицы. Об этом он сообщил в интервью Лига.Бизнес.

По словам Жмака, он намерен разделить УЗ на четыре бизнес-единицы:

грузовые перевозки,

пассажирские перевозки,

инфраструктура,

контейнерные перевозки.

"Я хочу выделить в "Укрзалызнице" четыре вертикально-интегрированные бизнес-единицы, с отдельными балансами, которые способны посчитать свои доходы и убытки: это грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура, и моя новация - отдельно вывести контейнерные перевозки", – отметил он.

Так, Владимир Жмак заявил, что сейчас контейнерные перевозки сейчас находятся в составе грузовых перевозок, однако это может быть отдельным видом бизнеса.

Кроме этого, глава УЗ добавил, что впоследствии эти бизнес-единицы должны превратиться в отдельные компании в составе холдинг. Однако, для этого они должны иметь все для осуществления своей деятельности.

"У руководителя грузовых перевозок должны быть и локомотивы, и вагоны. А не как сейчас: он идет за локомотивами направо, а за вагонами - налево", – пояснил он.

В общем Жмак заявил, что планирует превратить "Укрзализныцю" в прибыльную компанию, "но не столько за счет повышения тарифов, как за счет снижения стоимости услуг".

Напомним, накануне, 26 августа, Кабинет министров Украины одобрил назначение Владимира Жмака на должность председателя правления "Укрзализныци".