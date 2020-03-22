Новый глава Минэкономики не зарегистрировал имение под Киевом и квартиру жены в Москве

Также чиновник владеет двумя внедорожниками

Новый глава Минэкономики Игорь Петрашко Аgropolit.com

Новоназначенный министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко не внес в декларацию информацию о квартире своей жены-россиянки в Москве, а также особняк в селе Романков под Киевом и два внедорожника. Об этом узнали журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях", сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению, после того, как 17 марта Верховная Рада проголосовала за нового министра экономики Игоря Петрашко, он подал почти пустую декларацию, однако журналисты обнаружили, что министр и члены его семьи имеют в собственности еще несколько объектов недвижимости и авто.

Как отмечается, в декларации не указан дом в элитном коттеджном городке "Солнечная долина" в селе Романков под Киевом, которым владеет, по данным из реестра недвижимости, жена министра. Метраж дома – 409 квадратных метров, также жена Петрашко имеет здесь 15 соток земли.

Собственность министра экономики Петрашко, которую он не внес в декларацию "Схемы"

Следует заметить, что в своей декларации новый министр указал, что его жена является гражданкой России. Девичья фамилия женщины Позднякова, именно благодаря ей удалось найти недвижимость в Москве.

Так, согласно российскому Единому государственному реестру недвижимости, жена министра вместе с матерью и братом имеет в собственности треть квартиры на 109 квадратных метров в Донском районе Москвы. В документе из реестра указано, что кадастровая стоимость квартиры составляет 18 035 366 рублей (примерно 200 тыс. долларов).

Кроме этого, согласно реестру МВД, Игорь Петрашко владеет двумя автомобилями-внедорожниками – Suzuki Vitara S (2016 года выпуска) и Land Rover Range Rover Sport (2017 года выпуска). Эти машины также не указанные в декларации.

Собственность министра экономики Петрашко, которую он не внес в декларацию "Схемы"

Комментируя эту информацию журналистам, Петрашко заявил, что обязательно должен был подать декларацию до вхождения в должность, но не успел ее заполнить, поскольку ему не хватало времени. Согласно с действующим законодательством, внести изменения в декларацию можно в течение семи дней с момента ее подачи.

"Я подал без наполнения, потому что вы понимаете, что собрать такое количество документов за столь короткое время невозможно. Сейчас собираю, сегодня уже сделал там новый драфт и надеюсь до установленного законом срока подать исправленную", – заявил он и добавил: - Я указал только киевскую квартиру, потому что там надо было хоть что-то указать, а это место регистрации, и по процедуре надо было хоть какой-то адрес дать. Все покажем, оно все официальное, мои доходы все официальные – вы увидите через налоговую огромный доход".

Относительно декларирования московской квартиры жены, то министр поблагодарил "за напоминание" и отметил, что мог бы забыть о ней.

Напомним, новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции почти пустую декларацию.