Новые "пленки Деркача": Шарий заявил, что менять безвиз на элементы своей независимости недопустимо

Анатолий Шарий liga.net

Анатолий Шарий отметил, что безвиз украинскому народу продавали как нечто из ряда вон выходящее

Безвизовый режим облегчает поездки, но менять безвиз на элементы независимости своей страны просто недопустимо.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK во время включения заявил лидер политсилы "Партия Шария" Анатолий Шарий.

Анатолий Шарий, комментируя новые "пленки Деркача", на которых происходит обсуждение безвиза с ЕС для Украины, отметил, что в свое время интересовался темой безвизового режима и выяснил интересные факты.

"Когда я начал интересоваться вообще безвизом, а это произошло года два назад, я с удивлением обнаружил, что есть ряд стран, которых мы не считаем вообще государствами, это мелкие государства, непонятно где находящиеся, - у них всех есть безвиз с Евросоюзом. Я когда это узнал, был немало удивлен, потому что на самом деле безвиз украинскому народу продавали как что-то такое - ну просто! Безвиз, на самом деле, облегчает поездки и так далее, но менять безвиз на элементы своей независимости может только преступник или дебил", – категорично заявил Анатолий Шарий.

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Напомним, 16 сентября нардеп Андрей Деркач представил очередную порцию аудиокомпромата.

Этот депутат ранее публиковал записи разговоров президента Петра Порошенко и куратора Украины в Белом доме Джо Байдена. "Пленки" показывают уровень внешнего управления Украиной со стороны США.