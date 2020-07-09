Новые "пленки Деркача": Против Порошенко могут открыть несколько уголовных производств, – Дубинский

Александр Дубинский Фото из открытых источников

Нардеп обратил внимание на несколько тезисов

Обнародованные сегодня новые "пленки Деркача" свидетельствуют, что против предыдущего президента Украины Петра Порошенко могут открыть сразу несколько производств.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский.

Ведущие поинтересовались, "потянут" ли обнародованы сегодня внефракционным народным депутатом Андреем Деркачем аудиозаписи с разговорами с участием человека, чей голос похож на голос предыдущего президента Украины Петра Порошенко, на очередное уголовное производство.

"Я вижу несколько потенциальных уголовных разбирательств, которые могут базироваться на тезисах Петра Порошенко, опубликованных господином Деркачем сегодня. Первый тезис - он там говорит о том, что украинская территория, село Широкино, которое относится к Украине, по Минским соглашениям, он говорит - черт с ним, забирайте, пусть там будет миссия ОБСЕ. Я не знаю, что нужно еще для доказательства государственной измены? Первый тезис. Второй тезис: господин Порошенко прямо говорит Путину - давайте обсудим экономику этих территорий. И обратите внимание, что сразу после этого разговора появляется формула "Роттердам+", когда уголь из "ЛДНР" украинские теплоэнергостанции начинают покупать по цене якобы из порта Роттердама плюс доставка в Украину, что создает колоссальный корупционный поток денег. И одновременно начинается так называемая торговля на крови, когда на территории "ЛДНР" из Украины идут эшелоны товаров, а из "ЛДНР" в Украину начинает идти уголь. Помните, эта торговля на крови была остановлена только блокировкой железнодорожных путей, и тогда же Петр Порошенко созывал ночное заседание СНБО и был вынужден сделать заявление о блокаде торговли", – заявил Александр Дубинский.

Парламентарий продолжил: "Третий тезис: обратите внимание, что в рамках разговоров с вице-президентов США Джо Байденом Порошенко прямо говорит - мы опубликовали документы Партии регионов, в которых фигурирует действующий советник президента Трампа Пол Манафорт. Я считаю, что, когда Порошенко поднимает вопрос о двухпартийной системе поддержки Украины в США, нужно брать его и тыкать лицом в эти слова, потому что это он вмешивался в американскую внутреннюю политику".

Как сообщалось, нардеп Андрей Деркач в четверг, 9 июля, обнародовал новые записи разговоров президента Петра Порошенко. На одной из них - разговор Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным от 30 апреля 2015 года.

Как отмечается, это довольно милое общение двух президентов. Они говорили о миротворцах, об экономических проблемах Донбасса.

Порошенко дал рекомендации, как оптимизировать работу Трехсторонней контактной группы в Минске. Путин сказал, что передаст эти рекомендации Лаврову.

Порошенко поздравил Путина с 1 Мая. Оба смеются, обмениваются шутками. Путин сказал, что будет вручать медали "Героев Труда". Порошенко сказал, что будет награждать ветеранов с 70-летием Победы.

Путин сочувственно интересуется, как ситуация внутри Украины. Порошенко говорит - уже налаживается. В конце очень тепло попрощались.