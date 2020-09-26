Новые бюллетени нужны власти для фальсификации выборов, - Марчевский

Артем Марчевский Фото из открытых источников

В этом году украинцы впервые будут голосовать по новой избирательной системе - пропорциональной с открытыми списками. Новая избирательная система влечёт за собой и новый формат бюллетеней, в котором помимо галочки напротив избранной партии, нужно будет вписать и номер кандидата от неё.

По мнению руководителя Молодежного Крыла ОПЗЖ Артема Марчевского, такие нововведения неэффективны и приведут к путанице во время заполнения бюллетеней.

"Эта система ведь пришла к нам из Польши. И там на прошлых выборах, больше 20 процентов бюллетеней было испорчено. Я думаю, что если в Польше это 22%, то у нас это легко может быть 30-40% испорченных бюллетеней. Система сложная. Её, к сожалению, мало кто понимает. Будут допускаться ошибки. Если вы за кандидата напишете цифру "1" - это будет недействительный бюллетень. Нужно написать "0,1" и не вылазить за поля. Иначе это тоже недействительный и испорченный бюллетень" - считает он.

Помимо этого, Марчевский так же отметил, что неразбериха во время голосования - это один из способов власти сфальсифицировать выборы.

"Им необходимо результаты выборов в какую-то пользу смодерировать. Новая система голосования - это первая проблема. Вторая проблема - это то, что впервые в стране были отменены справки о несудимости. Кто придёт теперь из кандидатов? Как их будут рассматривать? Я подозреваю, что будет высокий процент людей, которых потом нужно будет отсеивать из-за судимостей, которые они утаили. Третья проблема - опять таки, впервые в истории страны, избирателям разрешили перерегистрироваться без какой-либо уважительной причины. Таким образом, к примеру, в посёлке Мангуш, зарегистрировались практически 2 тысячи военнослужащих "Азова". Как они будут голосовать - большой вопрос" - рассказал он.