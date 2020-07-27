Новой даты встречи министров стран "нормандского формата" пока нет, - МИД Германии

МИД Германии Фото из открытых источников

Вопрос даты встречи пока остается открытым

Вопрос относительно даты возможной встречи министров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и России) по урегулированию ситуации на Донбассе пока остается открытым. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер, передает "Интерфакс-Украина".

"Никаких новых дат пока нет, работа продолжается", - сказал Бургер.

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Напомним, вчера, 26 июля, президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили по телефону выполнение договоренностей, достигнутых во время "нормандского саммита" 9 декабря 2019 года в Париже. Кроме этого, президенты обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведения сил и средств и открытия новых КПВВ. О чем еще говорили лидеры двух стран читайте тут.