Новообразований внутри "Слуги народа" не будет, а вот с другими фракциями – вполне вероятно, – Дубинский

Александр Дубинский Фото из открытых источников

Парламентарий объяснил, зачем это нужно

Возможность новообразований внутри "Слуги народа" не имеет смысла, а вот образование с другими фракциями вполне возможно.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский.

Народный депутат прокомментировал вероятность изменения конфигурации в Верховной Раде и появления новых образований во фракции "Слуга народа".

"Возможности новообразования внутри "Слуги народа" - нет смысла, а вот образование с другими фракциями вполне возможно. И это может происходить, потому что, опять же, нет возможности самой "Слугой..." проголосовать за новый Кабмин. Нет возможности, а Кабмин явно нужен, потому что когда во втором квартале экономика падает почти на 12%, и вы понимаете, что будет в третьем, а потом в четвертом - это будет катастрофическое падение. И переложить и политическую, и экономическую ответственность, кроме как на Кабмин, больше не на кого", – отметил Александр Дубинский.

Напомним, народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный заявлял, что после падения рейтингов и слабого результата "Слуги народа" на местных выборах конфигурация в ВРУ изменится – внутри фракции 50-70 народных депутатов от "Слуги народа" создадут свою группу.

Как сообщали, депутат Верховной Рады Украины VII созыва Алексей Кайда прогнозировал, что на местных выборах "слуги народа" не "возьмут" ни одного областного центра. Рейтинг этой партии максимально проседает, поскольку за год можно было многое сделать, однако "слуги народа" такой возможностью не воспользовались.