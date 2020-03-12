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Новому премьеру и правительству следует предоставить возможность выбирать в команду новых людей – Шуляк об отставке

Елена Шуляк Фото - скриншот

И было бы неэтично так быстро переориентироваться на новое правительство, говорит народный депутат

Нужно предоставить возможность новому премьер-министру и новому Кабинету министров выбирать тех людей в свою команду, с которыми они хотят работать.

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Елена Шуляк.

Так народный депутат объяснила, почему ушла с поста представительницы Кабинета министров Украины в Верховной Раде.

Она подчеркнула, что речь не идет о том, что новое правительство хуже, чем предыдущий Кабинет министров.

"Во-первых, надо предоставить возможность новому премьер-министру и новому Кабинету министров выбирать тех людей в свою команду, с которыми они хотят работать. Во-вторых, я очень тесно сотрудничала с правительством Гончарука. И это было бы, мне кажется, неэтично и неправильно морально так быстро переориентироваться уже на новый Кабинет министров Украины", – заявила Елена Шуляк.

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Напомним, представитель Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк, которая занимала эту должность почти четыре месяца, подала в отставку.

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