"Новое время" пытается отбелить репутацию Барщовского, - Дубинский

Тарас Барщовский из открытых источников

Нардеп отметил, что или Фиале позарез нужны деньги, или у Барщовского есть какой-то компромат на него

Основатель и руководитель издания "Новое время" Томаш Фиала пытается отбелить преступника - Тараса Барщовского, который занимался выводом денег из банка через компании-прокладки, а также банкротством своих компаний, с целью хищения денег и невозврата кредитов. Об этом написал народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский на своем сайте Dubinsky.pro.

По мнению политика, "Новое время", которое входит в орбиту инвесткомпании Dragon Capital (владелец - гражданин Чехии Томаш Фиала), на деле является заказным изданием.

"Фиала же прославился еще и тем, что обманывал западных инвесторов насчет законности бизнеса. А по ходу положил себе в карман около половины обналиченных в Украине денег, а также на пару с "Ощадбанком" отжимал арестованную недвижимость", - сообщил Дубинский.

Как отмечается, недавно "НВ" опубликовал постыдное интервью с Тарасом Барщовским, собственником группы T. B. Fruit, которая выпускает соковую продукцию под брендом "Galicia" и "Світанок".

В интервью Барщовского выставили "супергероем" мирового рынка: "Барщовский не нуждается в особом представлении и на мировом рынке".

"Вышло "сахарное" интервью с человеком, чья репутация с 2015 года очень подмочена и противоречива. Тогда в СМИ попали сведения о том, что Барщовский не выплатил ни копейки кредита и организовал незаконное схлопывание с международной корпорацией Cargill, из-за чего "выбил табуретку из-под ног "Дельта-Банка", - отметил нардеп.

Как утверждает Александр Дубинский, перед банкротством "Дельта банка", один из его совладельцев - Cargill, сумел вывести из банка почти все свои финансы. Те деньги, которые не могли быть выведены через себя - вывели через схему на 100 млн долларов. Основная часть той схемы приходилась на две компании — "Яблуневий Дар" и "Танк Транс". Соответствующие компании являлись фигурантами уголовного дела о невозврате кредитов и обе принадлежали Тарасу Барщовскому.

Интервью в издании появилось после того, как в феврале на протяжении двух недель СМИ публиковали информация о том, что в отношении Барщовского открыто уголовное дело.

Сразу после выхода вышеуказанного интервью, буквально за один день было выпущено несколько заказных новостей на сайте "Нового Времени", и заведено досье "Топ 100", куда и входил Барщовский с состоянием 105 млн долларов.

Как известно, Тарас Барщовский в 2012-2014 году взял 110 млн евро кредитов в "Дельта Банке" и ни копейки не заплатил: ни по телу кредита, ни процентов. Однако, в это же время открыл несколько бизнесов в Польше и Молдове. При этом, в заявлении, на основании которого открыто уголовное дело, приводятся факты, четко показывающие, что через английские компании-прокладки (Petergrou Limited и GATEBORG SOLUTIONS) он предположительно вывел деньги, а компании ликвидировал.

Кроме того, нанес убытки государству, потому что Фонд гарантирования вкладов физлиц продал на аукционе права требования по его кредитам с дисконтом около 90%. То есть около 5 млрд гривен убытков.

Также, после выкупа права требования по кредиту инициировал в срочном порядке фиктивное банкротство компаний, на которые были оформлены кредиты. Подкупил львовские суды и пролоббировал лояльного человека в качестве арбитражного управляющего.

"Так вот, возвращаясь к "Новому Времени": Барщовский в интервью говорит о том, что у него мега-успешный бизнес, каждая 10-я бутылка сока в мире содержит произведенный его компаниями концентрат. Что у него 40 млн долларов EBITDA. И "Новое Время" даже не посмотрело в публичных реестрах, сколько эта Группа компаний T. B. Fruit Барщовского заплатила налогов на прибыль. Вы бы очень удивились! Посмотрите! YouControl указывает сколько "Яблуневый дар" заплатил налогов за 5 лет, и какая у него задолженность (25,8 млн гривен)", - отметил Дубинский.

"В общем, или Томашу Фиале так уж позарез нужны деньги, или у господина Барщовского есть какой-то компромат на Фиалу, о котором мы не знаем. Но ради сокрытия, которого он готов пожертвовать репутацией целого "Нового Времени", - резюмировал нардеп.