Новая волна COVID-19: Зеленский дал ряд поручений для борьбы с пандемией

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Планируется переход на дистанционное обучение и развертывание инфекционных госпиталей в трех городах

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, во время которого дал ряд поручений для борьбы с пандемией. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, нардеп Михаил Радуцкий в Фейсбук.

Отмечается, что было принято решение о:

временном переводе всех высших учебных заведений на дистанционное обучение;

рекомендованном начале осенних каникул в школах до 15 октября (точную дату определят органы местного самоуправления);

ограничении часов работы заведений общественного питания, ресторанов, клубов в "красных" и "оранжевых" зонах до 22:00.

увеличении запасов средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, которые применяются при лечении осложнений COVID-19, а также установлении неснижаемого запаса СИЗ и препаратов, которых хватит на длительное время.

Значительное количество нововведений будет касаться непосредственно учреждений здравоохранения. В частности, было доручено:

в Киеве, Одессе и Мариуполе начать подготовку к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны. Планируют закупить все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитали смогли начать работу за считанные дни. В частности, в Киеве госпиталь могут разместить во Дворце Спорта;

подготовить ведомственные больницы и учреждения, подчиненные Медицинской академии наук, к принятию больных СOVID-19;

привлечь интернов и студентов старших курсов медицинских ВУЗОВ к работе в инфекционных отделениях;

увеличить количество ПЦР-тестов по 30-35 тыс до 50 тыс в сутки (для этого правительство выделило 260 млн грн, из которых 100 млн – на контрактование частных лабораторий, а 160 млн – на дополнительную закупку реагентов и лабораторного оборудования);

оборудовать 80% койкомест с больными коронавирусом подачей кислорода до конца месяца (для этого правительство выделило регионам 572 млн грн);

ввести ответственность собственников помещений за несоблюдение масочного режима (для этого Верховной Раде предлагается рассмотреть изменения в законодательство, в которых предусмотреть штраф 3400-5100 грн для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые пропустили в общественное помещение или транспорт людей без респираторов или защитных масок).

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Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 10 октября, подтвердили 4768 новых случаев коронавируса, а еще 85 больных умерли от осложнений. Больше всего новых больных обнаружили в Харьковской области.