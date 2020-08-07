Новая власть использует старые методы борьбы со свободой слова, – Кацман о "112 Украина"

Политический эксперт и заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Скриншот видео

Расследования ряда резонансных дел до сих пор нет, подчеркнул эксперт

Действующая власть использует старые методы борьбы со свободой слова и закрывает рот журналистам.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Эксперт, комментируя последние события вокруг телеканала "112 Украина", напомнил, что в первом полугодии были зафиксированы десятки случаев насильственных действий против журналистов, кроме того, не расследован ряд резонансных дел.

"У меня возникает вопрос - какое отношение имеет СБУ и Офис генпрокурора к расследованию "майнових стосунків" внутри телевизионного частного канала? Объясните мне, неужели закончились все дела по расследованию заявлений Жвании, неужели закончились дела по пленкам Порошенко, вернее, Байдена и Деркача? Неужели закончилось расследование других каких-то коррупционных действий у нашей власти? У нас "Укроборонпром" закончил год с рекордными убытками, с долгами по зарплате. Все? Все у нас в порядке, все нормально, что теперь взялись за 112-й канал?... Для этого и делается, чтобы заткнуть рот журналистам", – заявил гость студии.

Владимир Кацман подчеркнул, что как только Запад увидит, что новая украинская власть использует старые методы в борьбе со свободой слова и затыкает рот журналистам, ей "мало не покажется".

Как сообщалось, накануне, 6 августа, Шевченковский райсуд Киева отказал СБУ и прокуратуре в аресте имущества и корпоративных прав телеканала "112 Украина".

Канал считает такое требование властей попыткой рейдерского захвата со стороны СБУ по заданию президента Зеленского.

Добавим, что дело велось СБУ с лета прошлого года и сейчас, накануне местных выборов, спецслужба попыталась его активизировать. Однако суд счел аргументы СБУ и прокуратуры недостаточными и отклонил ходатайство об аресте, указывает издание.