Новая президентка Молдовы прибудет в Украину в январе 2021 года

Майя Санду

Глава МИД Украины встретился с Санду в рамках своего визита в Молдову

Президентка Молдовы Мая Санду посетит Украину в январе 2021 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Жду визита избранного президента Санду в январе 2021 года в Украину, чтобы начать новую успешную главу отношений Украины и Молдовы", - написал Кулеба.

К слову, глава МИД Украины встретился с Санду в рамках своего визита в Молдову.

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Напомним, ранее новоизбранная президентка Молдовы Мая Санду посоветовала Украине обратить внимание на опыт ее страны в урегулировании ситуации в Приднестровье, а также подчеркнула, что выбранный "мягкий подход" в переговорах не позволил разрешить конфликт даже в течение 28 лет.