"Нормандский формат" рано или поздно придется переписать, он устарел и завел в тупик, – Крюкова

Светлана Крюкова Скриншот из видео

Члены "нормандского формата" не заинтересованы в его изменении, ведь они являются подписантами, поэтому отказаться от этого процесса будет означать для них признать поражение в дипломатической стратегии

"Нормандский формат" рано или поздно придется пересматривать. Он устарел. Иначе мы будем находиться в тупике, который выгоден и украинской стороне, и российской.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявила журналистка Светлана Крюкова.

Журналистка заметила, что все ключевые лица Украины заявляют о необходимости переписания Минских соглашений, которые были написаны на коленке, и, которые противоречат реальности.

О такой необходимости свидетельствует и невыполнение сторонами обязательств, прописанных в Минских соглашениях. Это, в частности, полное прекращение огня, отсутствие плана по разминированию, отсутствие законодательных инициатив по особому статусу Донбасса и не разведение сил и средств.

По словам Крюковой, единственным пунктом Минских соглашений, где что-то происходит, является обмен пленными.

Кроме этого журналистка отметила необходимость изменения "нормандского формата".

"Я думаю, что это ошибочный формат, который рано или поздно придется пересматривать, который был написан на колене как временная история для прекращения огня. Он устарел. Его придется переделывать. Иначе мы будем находиться в тупике, который выгоден и украинской стороне, и российской", – сказала Крюкова.

Она считает, что страны-члены "нормандского формата" не заинтересованы в изменении этого формата, ведь они являются подписантами, поэтому отказаться от процесса будет означать для них признать поражение в дипломатической стратегии.

"Кто это будет делать? Меркель? Не знаю! "– сказала Светлана Крюкова и добавила, что такая позиция представителей европейских стран влияет на временное замораживание переговорного процесса.

Журналистка надеется, что уже весной возникнет острый вопрос об ответственности за уже принятые решения, в том числе европейских лидеров.

"Тогда и будет новый этап", - прокомментировала Светлана Крюкова.

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Напомним, ранее представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что встреча в "нормандском формате" лидеров Украины, Германии, Франции и России планируется до 24 декабря 2020 года.