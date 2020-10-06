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"Нормандский формат" без диалога с Путиным не срабатывает, - Зеленский

Владимир Зеленский Офис президента

Украинский президент отмечает, что многие вопросы остались вне "нормандского формата"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "нормандскому формату" не хватает диалога с Владимиром Путиным, ведь есть ряд вопросов, которые невозможно решить без российского президента. Об этом украинский президент рассказал в интервью Politico Europe

"Для сравнения: у нас процесс и в "нормандском формате", и отдельно ситуации с хорошей результативностью. Я считаю, что возвращение наших пленных, а на сегодня их 140 (возвращено, - ред.) – этого бы никогда не произошло, если бы у нас не было диалога с президентом Путиным. Только в "нормандском формате" – это не срабатывает, этого не хватает", - сказал Зеленский.

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Также он отметил, что есть ряд вопросов, которые не рассматривались в "нормандском формате". К ним, в частности, относятся: возвращение украинских моряков и гуманитарные сложности "у крымчан, которые находятся в плену, многие из них – за решеткой".

"Такие вопросы надо решать с президентом России", - подытожил Зеленский.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью недоволен "минским форматом", однако Украина продолжит работать в его рамках, чтобы сохранить диалог. 

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