Нормандская встреча и школа в условиях карантина: Рада вызывает для отчета Резникова и Шкарлета

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков Лига.net

Алексей Резников и Сергей Шкарлет отчитаются в пятницу, 18 августа, во время Часа вопросов к правительству

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова и и. о. министра образования и науки Сергея Шкарлета нардепы заслушают в пятницу, 18 сентября в ходе Часа вопросов к правительству. Об этом он сказал во время заседания Согласительного совета, которое транслировал телеканал ZIK.

"Я планирую пригласить представителя в формате нормандских переговоров, а именно вице-премьер-министра Алексея Резникова, чтобы он доложил относительно того, как мы видим дальнейшее движение в этом направлении", - заявил он.

Кроме того, чиновники хотят спросить и. о. министра образования и науки Сергея Шкарлета относительно заработной платы учителей и работы школ в рамках карантина.

"Для того, чтобы послушать, как он видит вопрос по изменению оплаты заработной платы учителям и обеспечению школ всеми необходимыми условиями работы во время режима карантина. Мы видим, что школы начинают закрываться, переходить на режим удаленной работы, насколько эффективно работает удаленная система образования, потому что звучат разные мнения по этому поводу", - подчеркнул Дмитрий Разумков.

Также глава парламента рассказал, как будет выглядеть повестка дня Часа вопросов к правительству.

"20 минут на выступление Резникова, до 21 минуты вопросы депутатских фракций и групп и 20 минут вопросов к исполняющему обязанности министра образования и науки", - проинформировал спикер ВР.

Напомним, на этой неделе повестка дня Верховной Рады включает в себя представление проектов законов о государственном бюджете на 2021 год, электронную розничную торговлю лекарственными препаратами, а также государственную поддержку культуры и туризма.