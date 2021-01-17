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"Ниже рыночного уровня": Глава УЗ прокомментировал свою зарплату в более полумиллиона гривен

Владимир Жмак Экономическая правда

Владимир Жмак добавил, что размер заработной платы членам наблюдательного совета Укрзализныци устанавливает Кабинет министров

Руководитель "Укрзализныци" Владимир Жмак сообщил, что получает в месяц 625 тысяч гривен заработной платы. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24"

По словам чиновника, та заработная плата, которую он получает, ниже рыночного уровня.  

"Моя заработная плата составляет 625 000 грн. И это любой сможет увидеть в декларации, поэтому прятать ее смысла не имеет. В то же время, хочу сказать, что такая зарплата у меня была 25 лет назад, когда я занимался бизнесом в "Киевстаре", потом в "ТНК-ВР" и т.п. она, я бы сказал, ниже рыночного уровня для такого предприятия, как "Укрзализныця", — заявил Жмак.

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Также он добавил, что получает зарплату значительно меньше того уровня, который был у предыдущего главы УЗ Евгения Кравцова, поскольку его высокая заработная плата "вызвала очень большой общественный резонанс".

Владимир Жмак уточнил, что размер заработной платы членам наблюдательного совета устанавливает акционер компании — Кабинет Министров Украины.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что "Укрзализныця" с марта планирует повысить стоимость проезда в поездах внутреннего следования. Кроме того, повышение тарифов планируется осуществить не один раз, а каждый месяц на 2%.

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