Нимченко: Земельная политика команды президента создает все предпосылки для трансформации земли из материальной основы суверенитета в объект использования и ставит Украину в положение "сервитутки"

Василий Нимченко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Земельная политика команды президента Владимира Зеленского создает все предпосылки для трансформации земли из материальной основы суверенитета в объект использования и ставит Украину в положение "сервитутки". Такое мнение выразил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко.

Текст его заявление опубликован на сайте политсилы. Приводим его дословно:

Как уже известно, в Конституционный Суд Украины 29 сентября не явились представители Президента, которые являются участниками судебного процесса по представлению 53 народных депутатов Украины о признании неконституционным пролоббированного властью закона № 552-IX – так называемого закона об открытии рынка земли как для резидентов Украины, так и для иностранных юридических лиц.

Стоит отметить: отложить рассмотрение дела можно только в случае неявки по уважительным причинам участников судебного процесса. То есть сейчас, по сути, можно говорить об игнорировании вызова Конституционного Суда. Проработав девять лет судьей КСУ и заместителем председателя Суда, я ни разу не видел, чтобы команда Президента так проигнорировала заседание. Безусловно, это произошло не без ведома главы государства, так как в Суд не явились два его представителя, один из которых – народный депутат, присутствовавший на заседании Верховной Рады, то есть он не на больничном. Однако закон четко указывает: неявка возможна только по уважительным причинам.

Поэтому уже можем сделать выводы, что Офис Президента пытается управлять Конституционным Судом, управлять его процедурами, а впоследствии и другими действиями Конституционного Суда.

По сути, речь идет о саботаже со стороны команды Президента: его представители, действуя по сговору, нарушая конституционные принципы и нормы законов Украины, отказались явиться в Суд, не указав никакой уважительной причины неявки, то есть поставили Конституционный Суд перед фактом прямого влияния на принятие решения, тем самым препятствуя деятельности КСУ по обеспечению верховенства Конституции Украины.

Хочу обратить внимание на то, что депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" совместными усилиями уже смогли кое-чего добиться: не допустили выполнения "хотелок" МВФ относительно продажи земли с 1 октября 2020 года и сделали невозможной продажу и передачу иностранцам и кредиторам в собственность земли в размере 200 тыс. гектаров в одни руки. Это, безусловно, достижение нашей партии. И мы продолжаем защищать Украинский народ, выполняя свое обещание и стремясь помешать циничному и противозаконному его ограблению. Вы помните наши поправки к законопроекту о земле? Именно ради этого мы блокировали трибуну ВР и обращались к обществу. И нас поддержали – и другие политические силы, и, самое главное, народ Украины.

15 областных советов и совет города Киева обратились к законодательному органу с призывом: не делайте глупостей, не продавайте землю, это же наш единственный природный источник существования, национальное богатство. Однако по команде с Банковой на это наплевали. Попрали не землю, а души и мечту наших людей жить лучше, работая на своей родной земле. В конце концов, попрали Конституцию, игнорируя исторические достижения в борьбе украинского народа за свою землю, за территорию как основу украинской нации и суверенитета государства. Хочу напомнить слова Витольда Павловича Фокина, одного из самых авторитетных людей Украины, о том, что сознание, достоинство шахтеров, как и селян, – это не угольная или дорожная пыль, сапогом ее разотрешь.

Именно поэтому мы и решили защищать не только землю, народ Украины, но и Конституцию. В нашем конституционном представлении мы четко и однозначно указываем: читайте историю, читайте Конституцию. В Декларации о государственном суверенитете Украины указано, что земля является собственностью Украинского народа и материальной основой суверенитета, а территориальный суверенитет, как и суверенитет государства, обеспечивается целостностью и неприкосновенностью территорий.

Стоит также обратить внимание на то, что гражданам землю выделяют гектарами, а вот продают ее кубическими километрами вместе с природными ископаемыми и водными ресурсами. По сути, речь идет о нарушении территориального, экономического и политического суверенитета, что находится в прямой причинно-следственной связи с распадом государства. Вот против чего выступает наша партия, которая обратилась в Конституционный Суд за защитой интересов, прав и свобод Украинского народа и территориальной целостности государства Украина.

"Зеленая" власть доведет до того, что Украине придется прибегнуть к сервитуту. Наше государство, продав землю, вынуждено будет обращаться к новому владельцу (скупившему часть территорий) за разрешением на доступ к морю, к реке, к границе и другим объектам жизнеобеспечения общества. И это на своей родной земле! Это называется сервитут, и этот институт известен еще со времен римского права, когда предполагалась возможность просить у другого владельца, соседа разрешения перегнать через его земли скот, проехать к рынку. А сейчас мы говорим, что нас поставят в такие же условия, чтобы пройти к реке Днепр, к морю, лесу и прочему. Такая земельная политика украинских властей создает все предпосылки для трансформации земли из материальной основы суверенитета государства в объект использования другими государствами и иностранцами, ставит Украину в положение "сервитутки".

Сейчас мы уже видим, что поднялись латифундисты. Паи раздали в аренду, фактически сделав латифундистов управляющими землей, которые, заключив договоры, арендуют как землю, так, по сути, и селян как владельцев паев. Именно оспариваемый нами закон запрещает продажу арендодателем своего земельного участка без согласия арендатора. Кроме того, владелец участка лишен возможности досрочно расторгнуть договор аренды относительно своей земли. Так выписан закон. Вот это и есть "цивилизованное" рабство XXI века по аналогии с крепостным правом, существовавшим до 1861 года.

Фракция Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" обращается в Суд и к общественности, потому что это очень значимый вопрос, и решение этого конституционного спора является судьбоносным для украинской нации. Быть или не быть земле товаром? На сегодня Украина – самое бедное государство в Европе, а если, не дай Бог, заработает рынок земли, нация будет фактически лишена единственного природного источника существования, которым является земля.

Нельзя допустить дальнейшего падения страны в пропасть бедности, безысходности и лишить людей надежды на достойную жизнь! Именно ради этого "Оппозиционная платформа – За жизнь" прилагает все усилия, чтобы защитить и восстановить права и социальные свободы граждан, как это было с восстановлением прав чернобыльцев, ветеранов войны и труда, пенсионеров и других слоев населения. За нами правда!