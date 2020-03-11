Нимченко: В Украине есть политические силы и люди, которых объединяет идеология мира

Василий Нимченко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

10 марта в Москве состоялась встреча делегации партии "Оппозиционная платформа - По жизни" с депутатами Госдумы РФ.

У нас есть политические силы, у нас есть люди, народные депутаты, которые объединены на идеологии мира, на стремление обустроить Украину как единое, целостное государство в условиях мирного сосуществования.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко.

Ведущий программы поинтересовался у нардепа, возможна встреча четырех сторон – подписантов Минских соглашений, в Украине и при каких обстоятельствах она может произойти .

На что Василий Нимченко ответил:

"Я думаю, что после тех встреч, которые имели место в январе 2020 года, и 28, и 23 января, а как вы помните, были встречи с представителями национального собрания и Совета парламента Франции, 28 января имела место встреча в Бундестаге, а вчера мы видели в парламенте Российской Федерации, безусловно дает основания предполагать, что у нас есть политические силы, у нас есть люди, народные депутаты, которые объединены на идеологии мира, на стремление обустроить Украину как единую, целостное государство в условиях мирного сосуществования. Поэтому как раз для реализации этих надежд через Минские соглашения, я думаю, что будет кворум, будет политическая платформа", – отметил народный депутат.

Василий Нимченко добавил: То, что уже создано, что уже наработано, говорит о том, что создана Межпарламентская платформа, как плацдарм для разработки дальнейшей стратегии и выработки механизмов реализации Минских соглашений там, где мы не можем достичь консенсуса.

"В том числе, среди депутатов законодательного органа Украины", – добавил народный депутат.

Напомним, 20 декабря 2019 года Виктор Медведчук встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, который поддержал идею "Парламентского измерения "нормандского формата"". Через несколько дней, 24 декабря Виктор Медведчук встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и заручился его поддержкой для участия российского парламента в этой инициативе.

23 января Виктор Медведчук провел встречу в Сенате Франции с депутатами верхней и нижней палат парламента, а 28 января презентовал "Парламентское измерение "нормандского формата представителям всех крупных фракций Бундестага.

10 марта в Москве состоялась встреча делегации партии "Оппозиционная платформа - По жизни" с депутатами Госдумы РФ.

Целью встречи парламентариев двух стран стала презентация "Парламентского измерения "нормандского формата"", которая проходит в рамках работы межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог ради мира: Украина - Россия - Германия - Франция".