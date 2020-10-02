Нимченко: В Черкасской области началась откровенная травля ОПЗЖ и ее сторонников

Василий Нимченко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Накануне местных выборов в Черкасской области началась настоящая травля партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и ее сторонников.

В частности, в одном из сел области женщину уволили только за то, что она выразила свою поддержку ОПЗЖ. А в самих Черкассах радикально настроенные молодчики пытались повредить билборд политсилы.

Расследование этих фактов взял под свой контроль народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Василий Нимченко, который направил соответствующие депутатские обращения генпрокурору Ирине Венедиктовой, министру внутренних дел Арсену Авакову и руководителям правоохранительных органов Черкасской области, передаёт пресс-служба политсилы.

Так, нардеп указал, что директор предприятия "Надія" из села Франковка исключительно на почве несогласия с политическими взглядами заставил уволиться женщину, которой оставалось несколько месяцев до выхода на пенсию.

"Головня Р. Н., грубо нарушая Кодекс законов о труде Украины, побудил к увольнению с занимаемой должности работника отдела кадров Романий Светлану Николаевну только за то, что она поделилась своим мнением о наличии людей, которые поддерживают идеологию другой политической силы, а именно политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Гражданка Романий С. Н. вынуждена была под давлением написать заявление об увольнении за три месяца до получения права на получение пенсии… Головня Р. Н. прибег к угрозам и другим непосредственным действиям по отношению к подчиненной и, используя свое служебное положение, принудил ее к увольнению, ссылаясь на то, что сотрудница отдела кадров предлагала односельчанам принять участие в избирательном процессе в качестве кандидатов в депутаты именно от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"", – говорится в обращении Василия Нимченко.

Таким образом, в действиях руководителя фирмы усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 157 Уголовного кодекса Украины.

Также Василий Нимченко требует от правоохранительных органов привлечь к ответственности людей, которые ночью 25 сентября повредили ряд билбордов ОПЗЖ, в том числе на улицах Черкасс.

В обращении нардепа к правоохранительным органам указывается, что подозреваемые были задержаны, но по неизвестным причинам отпущены.

"Является свершившимся фактом, что преступная группировка для совершения преступлений перемещалась на транспортных средствах, применяла специальные устройства и изделия по уничтожению имущества и совершала действия для запугивания граждан. Указанные лица задержаны на месте преступления (по предварительным данным, до этого был уничтожен ряд билбордов в г. Черкассы), однако надлежащие действия со стороны правоохранительных органов не были предприняты – транспортные средства не изъяты (как предмет совершения преступления), а задержанные – отпущены", – пишет Василий Нимченко.

При этом нардеп указывает, что к преступлению непосредственно причастны представители национал-радикальных группировок.

"Учитывая рецидив указанных действий в г. Черкассы и на территории других областей Украины, действия национал-радикалов, помимо прочего, содержат признаки морального террора против представителей политических сил, в данном случае – политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"", – отметил Василий Нимченко.

Ранее председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что из-за попустительства власти национал-радикалы в Украине чувствуют вседозволенность.