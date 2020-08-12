Нимченко требует расследовать преступления, связанные с решением ЦИК по выборам в Донецкой и Луганской областях

Василий Нимченко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

11 августа 2020 года народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Василий Нимченко направил генеральному прокурору, главе Национальной полиции Украины и главе Службы безопасности Украины депутатское обращение о совершении уголовных правонарушений, связанных с избирательным процессом в Украине, сообщает пресс-служба партии.

Парламентарий напомнил, что 8 августа 2020 года Центральная избирательная комиссия приняла постановление "О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей 25 октября 2020 года". И в качестве основания для принятия этого постановления ЦИК указала предоставленные Донецкой и Луганской областными военно-гражданскими администрациями (ОВГА) выводы о невозможности подготовки и проведения местных выборов 25 октября текущего года.

Василий Нимченко подчеркнул, что обстоятельства принятия постановления и выводов ОВГА указывают на фальсификацию и надуманность оснований для отмены выборов с целью захвата власти путем предотвращения проведения местных выборов в Донецкой и Луганской областях.

Такие действия, отметил нардеп, содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 109, 157, 161, 364 Уголовного кодекса Украины.

В подтверждение своих слов Василий Нимченко акцентировал внимание на следующих законодательных актах, а также на конкретных фактах.

Так, в силу статьи 7 Конституции в Украине признается и гарантируется местное самоуправление. Граждане имеют право принимать участие в управлении государственными делами, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Кроме того, граждане пользуются равным правом доступа к государственной службе, а также к службе в органах местного самоуправления.

Как констатировал Василий Нимченко, в Украине на момент принятия постановления ЦИК военное или чрезвычайное положение не вводилось, ситуация с безопасностью на линии соприкосновения стабильна. Следовательно, речь идет о недостоверности и необоснованности утверждений должностных лиц относительно наличия обстоятельств, исключающих избирательные процессы на данных территориях. Это также указывает на умышленное блокирование формирования органов местного самоуправления на этих территориях и наличие у должностных лиц личных корыстных побуждений. Ведь в случае избрания органов местного самоуправления сотрудники ОВГА станут безработными и лишатся возможности распоряжаться финансами местных бюджетов, то есть речь идет о конфликте интересов с коррупционной составляющей, отметил нардеп.

Политик подчеркнул, что такие обстоятельства и действия указанных должностных лиц имеют квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного частью второй статьи 157 Уголовного кодекса Украины (использование группой лиц служебного положения для воспрепятствования осуществлению избирательного права).

Как отметил Василий Нимченко, Донецкая и Луганская ОВГА, предоставив ЦИК сфальсифицированные выводы о невозможности организации проведения местных выборов, по сути, прибегли к дискриминации граждан Украины, проживающих на этих территориях, и лишили их права представительства в органах самоуправления и управления государственными делами.

Парламентарий констатировал, что ЦИК, точнее отдельные ее члены, призванные обеспечить соблюдение конституционных гарантий относительно недопустимости препятствования осуществлению избирательного права, приняли заведомо необоснованное и незаконное решение о "нецелесообразности" проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, лишив тем самым более 500 тыс. избирателей возможности реализовывать свое избирательное право и формировать органы местного самоуправления.

Нардеп заявил, что есть все основания утверждать: должностные лица ЦИК и руководители ОВГА действовали сообща, из политических и идеологических соображений, тем самым лишив, в нарушение Конституции Украины и закона, граждан Украины гарантированных Конституцией естественных прав. Эти действия имеют квалифицирующие признаки уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").

По утверждению Василия Нимченко, такие действия носят дискриминационный характер, поскольку находятся в причинно-следственной связи с данными соцопросов, свидетельствующими о том, что жители подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей не поддержали бы провластную политическую силу на местных выборах, а это повлияло бы на результаты выборов. Подобные действия должностных лиц предусмотрены диспозицией части второй статьи 161 УК Украины, заключающейся в ограничении избирательных прав по признакам политических убеждений и места жительства.

Как отметил нардеп, такие обстоятельства в их совокупности дают основания утверждать, что имели место противоправная согласованность действий должностных лиц государства, а также принятие ЦИК как государственным органом власти незаконных решений по блокированию проведения местных выборов на отдельных подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей, по предотвращению формирования органов местного самоуправления и продолжению функционирования ОВГА (с полномочиями местных советов) с целью узурпации власти. Это охватывается квалифицирующими признаками части первой статьи 109 УК Украины (действия, направленные на насильственный, противоправный захват государственной власти).

Учитывая указанное, Василий Нимченко просит считать его депутатское обращение сообщением о совершении преступлений, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту совершения должностными лицами преступлений, предусмотренных статьями 109, 157, 161, 364 УК Украины, и провести досудебное расследование.