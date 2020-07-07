Нимченко: Решение КСУ подтверждает, что постановление Рады о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина" и NewsOne являлось политическим пиаром

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Василий Нимченко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Решение Конституционного суда закрыть конституционное производство по постановлению Верховной Рады о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина" и NEWSONE де-факто свидетельствует о том, что постановление парламента являлось политическим пиаром и давлением на СМИ и их собственников.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Василий Нимченко в эфире телеканала NEWSONE.

Так, комментируя вопрос о закрытии Конституционным судом Украины 2 июля 2020 года производства о специальных санкциях в отношении телеканалов "112 Украина" и NEWSONE, нардеп отметил, что за действиями Рады не было никакой нормативной силы.

"Данное решение Верховной Рады не имело никакой нормативной силы и даже Конституционный суд отказался рассматривать это постановление, что говорит о никчемности решения ВРУ. Моя точка зрения состоит в том, что Конституционный суд полностью становится, к сожалению, подконтрольным", - сказал Нимченко.

Депутат добавил, что несмотря на закрытие производства, на КСУ постоянно оказывают давление.