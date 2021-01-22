Нимченко: "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержала требования территориальных громад Черкасчины по прекращению тарифного геноцида

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

"Оппозиционная платформа – За жизнь" разделяет тревогу громад, общественных организаций и депутатского корпуса Черкасчины от Чигирина, Умани, Смелы, Чернобая, Ирклиева, Драбова и поэтому поддерживает черкасчан, обеспечивает правовое сопровождение и содействует проведению акции граждан, которые, требуя прекращения тарифного геноцида, в 10:00 ограничили движение транспорта по трассе Днепропетровск – Киев вблизи Золотоноши – в районе Золотоношского монастыря. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Черкасской региональной организации политической партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Василий Нимченко, передает пресс-служба политсилы.

"В День Соборности Украины, в день единства страны люди вынуждены выходить на улицы, чтобы достучаться до правительства и быть услышанными властью. Той самой властью, которая ради выполнения "хотелок" МВФ повышает тарифы на услуги ЖКХ, тем самым обрекая граждан на выживание. В условиях пандемии COVID-19, когда еще больше снижаются социальные стандарты, когда остановлены промышленные предприятия и растет уровень безработицы, многие украинцы уже просто не имеют средств к существованию, однако власть продолжает свою грабительскую политику", - отметил политик.

При этом он добавил, что народ требует реализации своего конституционного права на участие в управлении государственными делами. "Обращаемся к Президенту Украины, правительству и законодательному органу власти с требованием прекратить тарифный геноцид граждан Украины. Вынуждены просить и даже требовать на законодательном уровне установить оправданные тарифы и контролировать ценообразование в сфере ЖКХ. Требуем привлечь к ответственности всех чиновников, представителей институтов власти, причастных к "тарифному" ограблению народа, за злоупотребление должностными полномочиями.

Должны неукоснительно выполняться нормы статей 3 и 48 Конституции Украины, согласно которым жизнь и здоровье, честь и достоинство человека признаются наивысшей социальной ценностью и каждый гражданин Украины имеет право на достаточный жизненный уровень. А утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства", - подчеркнул Нимченко.

По его словам, требования общественных организаций и представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь" являются конституционными, и его политическая сила будет отстаивать законные права каждого гражданина Украины.